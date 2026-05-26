Chanel e Dior stanno tornando a utilizzare la stampa newspaper, una delle fantasie più riconoscibili e discusse nel settore. Questa ripresa si manifesta nelle loro collezioni, segnando un ritorno di un motivo che ha già avuto momenti di popolarità in passato. La scelta di questa stampa avviene mentre il settore della carta stampata sta attraversando difficoltà, ma nel mondo della moda questa ha trovato spazio come elemento di tendenza.

Se la carta stampata non se la passa troppo bene in edicola, sta comunque avendo un momento di gloria nella moda. Chanel e Dior, a poche settimane di distanza, hanno rilanciato la newspaper print (o stampa Gazette) ispirata carta di giornale, nelle rispettive collezioni Resort 2027. Continuando una storia lunga quasi un secolo fatta di polemiche e momenti iconici. Chi ha inventato la newspaper print?. Quando i quotidiani ancora affollavano le case, le pagine di carta venivano usate per i più diversi scopi, come incartare il fish and chips da asporto (dettaglio che ha ispirato Matthieu Blazy per la sfilata Chanel) o per creare cappellini improvvisati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chanel e Dior rilanciano la newspaper print, facendo rivivere una delle stampe più iconiche (e controverse) della storia della moda

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