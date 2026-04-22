Giorgio Armani ha ricreato alcune delle giacche più iconiche della sua storia

Recentemente, il famoso stilista ha riproposto alcune delle sue giacche più celebri, portando in scena capi che hanno segnato la sua carriera. Nel frattempo, si sono susseguite voci riguardo alla possibile assenza del designer e alle collaborazioni tra le sue linee di abbigliamento e altri marchi. Questi eventi hanno attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori nel settore della moda.

Forse è stata la scomparsa di Giorgio Armani, o le intelligenti collaborazioni tra Emporio Armani e Our Legacy. Forse è la nuova ondata di it boys, come Hudson Williams e George Daniel dei 1975, impegnati a fare del loro meglio per imitare Richard Gere. Forse è il fatto che i tuoi stilisti preferiti hanno campagne pubblicitarie d’archivio di Armani sparse su tutte le loro moodboard. Qualunque sia il motivo, la mania per l’Armani vintage — e, più in generale, per il senso di sofisticazione casual che contraddistingueva il compianto designer — ha raggiunto un livello di attenzione che non si vedeva dal 1980, l’anno in cui uscì American Gigolo e Armani approdò negli Stati Uniti nelle vetrine di Barneys.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Giorgio Armani ha ricreato alcune delle giacche più iconiche della sua storia The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Leggi anche: Duran Duran a Villa Manin: l’11 luglio 2026 il Friuli ospita una delle band più iconiche della storia del pop Giorgio Armani, la sua ultima campagna è scattata (per la prima volta) nella sua casa milaneseScattata da Oliver Hadlee Pearch, la campagna nasce come omaggio allo stilista e alla sua memoria. Una raccolta di contenuti Giorgio Armani, aperto il testamento: l'azienda va alla FondazioneL'intera proprietà di Giorgio Armani Spa andrà alla fondazione Giorgio Armani. A stabilirlo è il testamento del grande stilista piacentino, aperto a seguito dei funerali a Rivalta di Gazzola. Al ... tg24.sky.it Cosa c’è nel testamento di Giorgio ArmaniLa Fondazione Giorgio Armani è la nuova proprietaria dell’azienda di moda dello stilista Giorgio Armani, morto il 4 settembre scorso a 91 anni. La Fondazione, creata da Armani nel 2016, avrà il 100 ... ilpost.it