Il libro Hairitage – Le venti eredità e la mostra delle immagini più iconiche della storia dell’acconciatura

Lunedì 11 maggio alle 16.30, alla Galleria de Beauté di Sinatra, in Piazza San Carlo 201, si inaugura la mostra fotografica – esposta fino a lunedì 18 maggio – Timeless Hair Art Exhibition, composta da ventiquattro scatti raffiguranti le immagini più iconiche della storia dell’acconciatura, che.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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