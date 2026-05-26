Champions League alla scoperta delle avversarie della Roma | da PSG e Real Madrid alle possibili sorprese dei preliminari

La Roma è qualificata alla prossima Champions League e conosce alcune delle sue possibili avversarie. Tra le squadre già certe di partecipare alla fase a gironi ci sono il PSG e il Real Madrid. Sono ancora da definire le squadre che arriveranno dai turni preliminari, tra outsider che potrebbero qualificarsi e squadre che tentano di passare il primo turno. La composizione del girone dipenderà dai risultati di queste sfide preliminari.

La Roma conosce già parte del suo orizzonte europeo: i giallorossi sono qualificati alla prossima Champions League e possono iniziare a studiare i possibili avversari, tra big già certe della League Phase ed outsider pronte a emergere dai turni preliminari. League Phase: Roma, Real Madrid e Manchester City tra le big già qualificate. Partendo dal livello più alto, la league phase presenta già un quadro ricco di club di primo piano. Dall’Inghilterra arriveranno Arsenal, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Aston Villa, mentre la Spagna sarà rappresentata da Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Villarreal e Real Betis. Presenze di peso anche dalla Germania, con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Stoccarda, e dalla Francia, dove figurano Paris Saint-Germain, RC Lens e LOSC Lille. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Il mercato della ROMA in caso di qualificazione alla CHAMPIONS | 4-3-2-1 Break | DAZN

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