Nella serata di Champions League, Arsenal, Paris Saint-Germain e Real Madrid hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale dopo le partite di ritorno degli ottavi. Lo Sporting ha invece ottenuto il pass in modo diverso, completando il quadro delle squadre che si sfideranno nella prossima fase della competizione. Le gare hanno visto varie modalità di vittoria e qualificazione.

Serata ricca di emozioni in Champions League, dove arrivano i verdetti dagli ottavi di finale. Arsenal, Paris Saint-Germain e Real Madrid staccano il pass per i quarti al termine delle gare di ritorno, confermando – con modalità diverse – la loro forza sul palcoscenico europeo. All’Emirates Stadium, dopo l’1-1 maturato all’andata, l’Arsenal fa valere il fattore campo e supera 2-0 il Bayer Leverkusen. I Gunners interpretano la gara con grande intensità e lucidità, sbloccando il risultato grazie a Eze prima di chiuderla nella ripresa con Rice. Una prestazione solida e concreta quella della squadra londinese, capace di controllare il match e di concedere poco agli avversari tedeschi, mai realmente pericolosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League: Arsenal, Psg, Real Madrid e Sporting ai quarti

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