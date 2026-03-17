Champions League oggi Manchester City-Real Madrid e Chelsea-Psg – Diretta

Oggi la Champions League propone due partite di ritorno degli ottavi di finale: il Manchester City riceve il Real Madrid e il Chelsea affronta il Paris Saint-Germain. Le gare sono trasmesse in diretta televisiva e streaming, coinvolgendo alcune delle squadre più note del calcio europeo. La giornata vede confronti tra club di diverse nazionalità e livelli di classifica.

(Adnkronos) – Torna la Champions League. Oggi, martedì 17 marzo, il Manchester City ospita il Real Madrid, mentre il Chelsea sfida il Paris Saint-Germain – in diretta tv e streaming – nel ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea. I Blancos ripartono dal 3-0 del Bernabeu, decisa dalla tripletta di Valverde, mentre il Psg ha battuto 5-2 i Blues al Parco dei Principi. Nell'altra partita delle 21 l'Arsenal sfida in casa il Bayer Leverkusen. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: Ottavi Champions League, l’Atalanta becca il Bayern Monaco. Ci sarà Real-Manchester City e Psg-Chelsea Diretta gol Champions League LIVE: in campo Real City, PSG Chelsea e Bodo SportingMercato Inter, Fabrizio Romano svela su Calhanoglu: «C’è la serissima probabilità di separarsi già in estate ma…» Mago Forest non ha dubbi: «È una... UEFA Champions League 2025/26 | Matchweek 3 Fixtures #ucl #uefachampionsleague #championsleague Aggiornamenti e notizie su Champions League Temi più discussi: Real Madrid-Manchester City, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Manchester City-Real Madrid e le altre partite del ritorno degli ottavi di Champions League in tv e streaming; Le partite di oggi: Real-Manchester City in copertina nella serata di Champions. Manchester City-Real Madrid diretta Champions League: segui il ritorno degli ottavi di finale LIVEAll'Etihad Stadium la squadra di Guardiola è chiamata a rimontare i tre gol dell'andata: aggiornamento in tempo reale ... corrieredellosport.it Pagina 4 | Dove vedere Manchester City-Real Madrid in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League: le formazioni ufficiali dei due allenatori ... corrieredellosport.it 24 vittorie su 32 partite, il Vicenza di Fabio Gallo torna in Serie B con un record incredibile ma ciò che stupisce di più è la proprietà da Champions League e no, non stiamo esagerando. La famiglia che guida il club ha un patrimonio da quasi 5 miliardi di dollari - facebook.com facebook . @ChampionsLeague | Le formazioni ufficiali di @Arsenal- @bayer04fussball x.com