CGTN | Shared future | China Serbia push comprehensive strategic partnership to new heights
Il 26 maggio 2026, è stato reso pubblico un articolo di CGTN che riporta l’incontro tra il presidente cinese e il presidente serbo a Pechino. La riunione ha riguardato l’approfondimento della partnership strategica tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli argomenti trattati o sui risultati dell’incontro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa promozionale.
BEIJING, May 26, 2026 PRNewswire — CGTN published an article on Chinese President Xi Jinping’s meeting with Serbian President Aleksandar Vucic in Beijing. Highlighting the ironclad friendship between the two countries, the article focused on their mutually beneficial cooperation and upholding of fairness and justice, and stressed efforts to elevate the China-Serbia comprehensive strategic partnership to new heights. Hailed as the pride of Serbia, the century-old Smederevo Steelworks stands as a shining symbol of mutually beneficial cooperation between China and Serbia. Once mired in severe operational difficulties and on the brink of bankruptcy, the plant made a remarkable comeback in 2016 when its Chinese partner arrived, thanks to the deepening of high-quality Belt and Road cooperation between the two countries. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
El presidente serbio llega a Beijing para una visita de Estado de cinco días
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