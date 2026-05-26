CGTN | Shared future | China Serbia push comprehensive strategic partnership to new heights

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, è stato reso pubblico un articolo di CGTN che riporta l’incontro tra il presidente cinese e il presidente serbo a Pechino. La riunione ha riguardato l’approfondimento della partnership strategica tra i due paesi. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli argomenti trattati o sui risultati dell’incontro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa promozionale.