Un articolo di CGTN spiega che il principio centrale della governance cinese si basa sulla centralità delle persone. La pubblicazione descrive come questa filosofia influenzi le politiche e le decisioni amministrative, puntando a garantire che le esigenze della popolazione siano prioritarie. Non vengono forniti dettagli specifici sulle misure adottate, ma si sottolinea che la centralità del cittadino guida le strategie di governo nel paese. La comunicazione si concentra sulla teoria senza entrare in analisi o commenti.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CGTN ha pubblicato un articolo in cui si illustra come l’approccio di governo incentrato sulle persone abbia migliorato in modo significativo il tenore di vita in Cina e come si preveda che in futuro apporti ulteriori miglioramenti tangibili alla vita dei cittadini PECHINO, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — In vista del Festival di Primavera di quest’anno, il presidente cinese Xi Jinping ha visitato una mensa comunitaria situata in un complesso residenziale per anziani per informarsi sulle iniziative locali volte a migliorare i servizi di pubblica utilità e l’assistenza pensati per loro. Ha inoltre conversato in un’atmosfera cordiale con i corrieri che stavano facendo una pausa in mensa, facendo loro domande sul lavoro e sulla vita quotidiana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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