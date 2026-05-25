Notizia in breve

Un articolo pubblicato da CGTN descrive come la priorità alle persone sia un principio guida nella gestione del Paese. Viene evidenziato che le politiche sono orientate a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, con interventi nel settore sanitario, educativo e sociale. La narrazione si concentra sui programmi di sviluppo e sulle misure adottate per ridurre le disuguaglianze. Non vengono citate figure o enti specifici, né analisi critiche.