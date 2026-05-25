CGTN | Putting people first | A guiding principle in China’s governance
Un articolo pubblicato da CGTN descrive come la priorità alle persone sia un principio guida nella gestione del Paese. Viene evidenziato che le politiche sono orientate a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, con interventi nel settore sanitario, educativo e sociale. La narrazione si concentra sui programmi di sviluppo e sulle misure adottate per ridurre le disuguaglianze. Non vengono citate figure o enti specifici, né analisi critiche.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE CGTN published an article showcasing how the people-centered governance approach has significantly improved living standards in China, and how it is expected to bring further tangible improvements to people’s lives in the future BEIJING, May 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Ahead of this year’s Spring Festival, Chinese President Xi Jinping visited a community canteen at an apartment complex for seniors to learn about local efforts to improve public convenience services and elderly care. He also had a warm conversation with delivery workers taking a break at the canteen, asking about their work and daily lives. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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