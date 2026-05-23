Napoli offerta da 2 miliardi | De Laurentiis respinge il fondo USA

Il presidente del Napoli ha rifiutato un'offerta da due miliardi di dollari avanzata da un fondo americano. Il fondo, rappresentato da un dirigente noto come Matt Rizzetta, propone un modello di business innovativo. Al momento, non ci sono indicazioni su come il fondo possa cercare di superare il rifiuto o rinnovare l'offerta. La decisione di respingere l'offerta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

?? Punti chiave Chi è Matt Rizzetta e quale modello di business propone? Come può il fondo americano superare il rifiuto di De Laurentiis? Perché il progetto prevede l'unione tra calcio e basket partenopeo? Cosa cambierebbe la gestione privata dello Stadio Diego Armando Maradona??? In Breve Matt Rizzetta coordina Underdog Global Partners per un modello multisport calcio e basket. Il progetto prevede la privatizzazione e riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. La gestione attual . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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