Un consorzio statunitense ha offerto 2 miliardi di euro per l’acquisto del club di calcio, ma l’attuale proprietario ha rifiutato l’offerta. Nonostante il rifiuto, il gruppo americano ha deciso di continuare le trattative e non ha abbandonato l’obiettivo di acquisire la società. La proposta di acquisto rimane sul tavolo, mentre non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali sulle prossime mosse.

Cessione Napoli: offerta da 2 miliardi rifiutata dagli USA da parte di De Laurentiis, ma il consorzio UGP contrattacca. Cosa sta succedendo. Nelle ultime ore sono emersi nuovi e rilevanti dettagli sull’incredibile offerta da 2 miliardi di euro proveniente dagli Stati Uniti per l’acquisto del Napoli. La proposta, tuttavia, è stata per il momento declinata da Aurelio De Laurentiis, che proprio oggi festeggia il suo 77esimo compleanno. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Secondo quanto riportato da The Athletic, i negoziati si sono arenati a causa di alcune criticità specifiche sollevate dal patron azzurro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cessione Napoli: offerta da 2 miliardi dagli USA. De Laurentiis rifiuta, ma il consorzio UGP non molla

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Temi più discussi: Napoli e l'inganno di Partenope: la trattativa con un fondo Usa, i piani indecifrabili di De Laurentiis; De Laurentiis si tiene il Napoli: rifiutata un'incredibile offerta da due miliardi di un gruppo; De Laurentiis non vende il Napoli: il 'no' alla super offerta da 2 miliardi; Napoli, De Laurentiis ha rifiutato un’offerta da 2 miliardi per la cessione del club.

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