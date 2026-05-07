Iran tregua in bilico Teheran | Gli USA hanno violato il cessate il fuoco Ma Trump assicura | È ancora in vigore – La diretta

In Iran, la situazione tra le parti coinvolte resta incerta, con Teheran che accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. Gli Stati Uniti, invece, affermano che l’accordo è ancora in vigore e che la tregua rimane valida. Oggi dovrebbe arrivare una risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti, secondo quanto riportato dalla Cnn. La situazione rimane sotto osservazione mentre si attende un eventuale sviluppo.

È attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Nelle ultime ore si è parlato di una replica da parte dell’Iran entro i prossimi due giorni, o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina previsto per il 14-15 maggio. Il possibile accordo quadro, composto da una sola pagina, includerebbe anche un cessate il fuoco in Libano, separato dalla tregua già in vigore tra Israele e Beirut. A riferirlo è il giornalista di Axios Barak Ravid, secondo cui l’intesa – ancora in fase di definizione – avrebbe l’obiettivo di «porre fine alla guerra in tutta la regione, Libano compreso».🔗 Leggi su Open.online

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