Cerveteri ultimatum per la pulizia dei terreni | sfalcio obbligatorio entro il 15 giugno

Il Comune di Cerveteri ha stabilito un termine entro il 15 giugno per la pulizia e lo sfalcio di terreni, aree verdi private e spazi adiacenti alle strade. L’ordinanza richiede ai proprietari di intervenire entro questa data, altrimenti si procederà con interventi d’ufficio e sanzioni. La disposizione mira a migliorare il decoro urbano e prevenire situazioni di degrado e abbandono.

Cerveteri, 26 maggio 2026 – Scatta l’ultimatum del Comune di Cerveteri contro l’incuria di terreni, aree verdi private e spazi a ridosso delle strade. La sindaca Elena Maria Gubetti ha firmato un’ ordinanza contingibile e urgente per la prevenzione degli incendi, la tutela dell’igiene, della salute pubblica e del decoro urbano attraverso lo sfalcio delle erbe infestanti, la pulizia delle aree verdi e la manutenzione dei terreni incolti sul territorio comunale. Il provvedimento è già in vigore e impone ai destinatari di eseguire il primo intervento completo di sfalcio e pulizia entro il termine perentorio del 15 giugno 2026. L’ordinanza riguarda proprietari, possessori, detentori o comunque chi abbia la responsabilità o l’effettiva disponibilità di edifici, aree verdi e terreni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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