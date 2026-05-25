Il Governo ha dato un termine al piano di Electrolux, chiedendo il ritiro entro il 15 giugno. L’azienda ha annunciato 1700 esuberi e la chiusura definitiva dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche, entro la fine del 2026.

Cerreto d’Esi, 25 maggio 2026 – Nuova battuta d’arresto per l’industria italiana. Occhi puntati sul comparto elettrodomestico dopo l’annuncio di Electrolux, che prevede un piano di 1700 esuberi e la chiusura definitiva entro la fine del 2026 dello stabilimento di Cerreto d'Esi, nelle Marche. Il tavolo convocato dal ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, che si è tenuto oggi a Palazzo Piacentini, non ha portato al risultato atteso: il ritiro del piano da parte dell’azienda. Il ministero di via Veneto ha posto una deadline: Electrolux ha tempo fino al 15 giugno per ritirare il piano che prevede esuberi per circa il 40 per cento della forza lavoro complessiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Electrolux, il Governo dà l’ultimatum: ritiro del piano entro il 15 giugno

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