Pulizia dei canali di scolo e sfalcio del verde partono i lavori | si comincia con via 1° Maggio

Sono iniziati i lavori di manutenzione in via 1° Maggio, dove vengono effettuati interventi di sfalcio del verde lungo la carreggiata e di pulizia dei canali di scolo delle acque piovane che attraversano l’intera strada. Le operazioni riguardano la rimozione delle piante e la sistemazione delle griglie di raccolta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il deflusso delle acque. Le attività si svolgono lungo tutto il tratto interessato, per garantire una corretta funzionalità della strada.

ANCONA - Sono in corso in via 1° Maggio gli interventi di manutenzione stradale che comprendono lo sfalcio del verde a bordo carreggiata e la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane lungo l’intero asse viario. Le operazioni interessano entrambi i lati della strada e proseguiranno anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sfalcio e pulizia di strade, marciapiedi e parchi: la marina si prepara alla stagione estivaCAROVIGNO - Dopo le numerose segnalazioni pervenute nei mesi scorsi, Specchiolla sta vivendo in questi giorni una vera e propria trasformazione.

Tel Aviv, sfalcio verde e Atm: che cosa si sono detti Sala e il centrosinistra al vertice di tre ore (con tensioni)Ci saranno più incontri tra il sindaco Giuseppe Sala e i partiti della sua maggioranza, da qui al 2027 quando si voterà per le elezioni...

Cosa hai ottenuto dall'organizzazione e dalla pulizia del tuo disastro digitale? reddit

Marigliano, via alla pulizia dei canali: Stop agli allagamentiNel dettaglio, i lavori riguardano diversi segmenti della rete idraulica locale: il canale Faibano per circa 1.350 metri, il canale Frezza per 3.600 metri, il canale Casaferro per 2.550 metri e il ... ilmattino.it

Pulizia dei canali contro il rischio di esondazioniOltre 160mila euro per la manutenzione dei canali di 6 comuni del mandamento. Con l’approvazione del progetto esecutivo, è pronto a partire l’intervento di manutenzione straordinaria dei canali del ... ilgiorno.it