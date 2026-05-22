Pulizia dei canali di scolo e sfalcio del verde partono i lavori | si comincia con via 1° Maggio
Sono iniziati i lavori di manutenzione in via 1° Maggio, dove vengono effettuati interventi di sfalcio del verde lungo la carreggiata e di pulizia dei canali di scolo delle acque piovane che attraversano l’intera strada. Le operazioni riguardano la rimozione delle piante e la sistemazione delle griglie di raccolta, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e il deflusso delle acque. Le attività si svolgono lungo tutto il tratto interessato, per garantire una corretta funzionalità della strada.
ANCONA - Sono in corso in via 1° Maggio gli interventi di manutenzione stradale che comprendono lo sfalcio del verde a bordo carreggiata e la pulizia dei canali di scolo delle acque piovane lungo l’intero asse viario. Le operazioni interessano entrambi i lati della strada e proseguiranno anche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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