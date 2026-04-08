Certificazioni Fimi | dischi di platino per Olly e Samurai Jay oro per Ernia e Geolier

Nella settimana numero 14 del 2026, le certificazioni Fimi hanno riconosciuto il raggiungimento di dischi di platino per gli artisti Olly e Samurai Jay, mentre Ernia e Geolier sono stati premiati con certificazioni d'oro. Questi riconoscimenti si basano sui dati di vendita e streaming delle ultime settimane. La classifica evidenzia come alcuni artisti abbiano ottenuto risultati significativi nel mercato musicale italiano.

Nelle Certificazioni Fimi stilate sui dati elaborati nella settimana numero 14 del 2026, continuano ad aumentare i dischi di platino per Tutta Vita di Olly, tra gli album che hanno dominato le classifiche dello scorso anno, ed al tempo stesso cresce il successo di Ossessione di Samurai Jay, che supera le 200mila copie. Tutta Vita di Olly è certificato otto volte platino. Il secondo lavoro in studio del cantautore genovese è stato pubblicato nell’ottobre 2024 e si avvale della produzione di Juli, al fianco dell’artista anche nel suo debutto discografico, Gira, Il Mondo Gira. La tracklist ospita dodici brani, tra i quali figurano i feat di Enrico Nigiotti ( Sopra La Stessa Barca) ed Angelina Mango nella super hit Per Due Come Noi (2 volte disco di platino). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly e Samurai Jay, oro per Ernia e Geolier Certificazioni Fimi: otto dischi di platino per Geolier, “Ossessione” di Samurai Jay è disco d’oroCertificazioni Fimi: continua la pioggia di dischi di platino per Geolier, ed arriva anche il primo riconoscimento per uno dei brani del 76esimo... Certificazioni Fimi: dischi di platino per Samurai Jay, Gabry Ponte e MarracashQuesta settimana le Certificazioni Fimi premiano con i dischi platino uno dei protagonisti dell’ultimo Festival Di Sanremo, Samurai Jay, insieme a... Temi più discussi: Certificazioni FIMI settimana 14/2026: Olly arriva 8 platini con Tutta vita; Certificazioni FIMI 2026, settimana 13: riconoscimenti per Achille Lauro, Lucio Battisti, Ditonellapiaga e Sal Da Vinci; Sanremo 2026 vs 2025: crolla lo streaming su Spotify e meno certificazioni dopo un mese; Certificazioni FIMI 2026, settimana 14: riconoscimenti per Olly, Francesco Renga, Ernia e Samurai Jay. Certificazioni FIMI: dischi di platino per Olly e Samurai Jay, oro per Ernia e GeolierNelle Certificazioni Fimi stilate sui dati elaborati nella settimana numero 14 del 2026, continuano ... msn.com Olly, Tutta Vita conquista l’ottavo disco di platino: un record senza precedenti nella musica italianaOlly conquista l'ottavo disco di platino con Tutta Vita: record più veloce nell'era FIMI/NIQ. Oltre 2 milioni di copie, 24 certificazioni e tour sold out negli stadi. lifestyleblog.it Come ogni inizio di settimana arrivano le nuove certificazioni @fimitalia Tra singoli e album che continuano a scalare le classifiche, anche questa settimana non mancano sorprese e conferme. Swipe per scoprirli tutti. Seguici per non perderti news, intervist - facebook.com facebook Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #14 2026 Tutta Vita di Olly si avvicina al disco di diamante. Una certificazione anche per #marcomengoni #FIMI #Certificazioni #DiscoDOro #DiscoDiPlatino #Olly #TuttaVita x.com