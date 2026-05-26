Ceri Mezzani chiusura dolce-amara | Impariamo a rialzarci tutti insieme

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Festa dei Ceri Mezzani si è conclusa con una chiusura che ha suscitato sentimenti contrastanti. Durante la manifestazione, si sono verificati alcuni episodi che hanno portato alla fine anticipata della giornata. La manifestazione si è conclusa con una dichiarazione che invita a rialzarsi e ripartire insieme dopo quanto accaduto. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili è stato reso noto. La giornata si è conclusa con un mix di emozioni, tra delusione e speranza.

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Che peccato. La conclusione della Festa dei Ceri Mezzani ha purtroppo macchiato una giornata vissuta con le emozioni al massimo, con i giovani ceraioli che, con il loro entusiasmo e la loro foga, hanno dato vita a una Festa in cui si è visto di tutto: velocità, incertezze, cadute ma soprattutto ripartenze. Tutte dinamiche che fanno parte dei Ceri. Ciò che non dovrebbe farne parte è cosa si è visto all’arrivo in Basilica. Dopo la corsa lungo gli stradoni del Monte Ingino, sulla scalinata i ceraioli di San Giorgio sono infatti riusciti, grazie al poco distacco, ad "arpionare" il cero di Sant’Ubaldo, che così non è riuscito a chiudere il portone nonostante gli sforzi dei santubaldari, inutili e vani dal principio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Ceri Mezzani, chiusura dolce-amara: "Impariamo a rialzarci tutti insieme"
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