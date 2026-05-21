È l’ora dei Ceri Mezzani Tornano divieti e limiti

Il 24 maggio si avvicina e con esso l’evento dei Ceri Mezzani, accompagnato dall’attivazione di un dispositivo straordinario deciso dal Comune. Da alcune ore prima dell’inizio della festa, entreranno in vigore restrizioni e divieti destinati a residenti, visitatori e operatori. Le misure sono state predisposte per regolare il flusso e garantire l’ordinato svolgimento delle celebrazioni. La gestione delle vie centrali e delle aree circostanti sarà soggetta a controlli specifici fino al termine della giornata.

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In vista del 24 maggio entra in vigore il dispositivo straordinario predisposto dal Comune per gestire la Festa dei Ceri Mezzani, con limitazioni che interesseranno residenti, visitatori e operatori fin dalle prime ore del mattino. Il provvedimento principale riguarda il divieto di accesso al centro storico dalle 5 alle 22 del 24 maggio, con chiusura dei varchi Ztl e transenne alle porte cittadine. I mezzi autorizzati alla consegna delle merci potranno entrare esclusivamente da Porta Ortacci e solo nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 7:30. Scatterà inoltre il divieto di sosta con rimozione in tutto il centro storico dalle 5 alle 24, ad eccezione dei mezzi di emergenza, soccorso e pronto intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È l’ora dei Ceri Mezzani. Tornano divieti e limiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Che la Festa cominci. Oggi i Ceri tornano in città con la discesa dal MonteIl ticchettio dei "selciaroli" che sistemano tratti di corso Garibaldi usurati dal traffico e dagli agenti atmosferici, stendardi ed arazzi che... Case usate per turismo: ora i Comuni pugliesi possono imporre dei limitiBARI - Un freno al fenomeno dell'overtourism selvaggio in Puglia, nei centri a maggiore densità turistica e nei capoluoghi di provincia. Ecco le Brocche d’autore, la Festa dei Ceri è vicinaA Gubbio l’attesa per il 15 maggio, giorno della Festa dei Ceri, sta per finire e come ogni anno è stata inaugurata la venticinquesima edizione di Brocche d’autore che vede in mostra nell’apposito mus ... teletruria.it Cerimonia dei Ceri, folla in Cattedrale. Si apre l’anno giostresco e parte la sfidaSi è svolta ieri l’apertura ufficiale dell’Anno Giostresco 2026 con la ventottesima edizione della Cerimonia di Offerta dei Ceri al Beato Gregorio X con la Donazione dei Ceri in Cattedrale preceduta ... lanazione.it