Ceri Mezzani | svenimenti intossicazione alcolica e traumi 23 interventi sanitari a Gubbio

Da perugiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la Festa dei Ceri Mezzani a Gubbio, fino alle 21, sono stati effettuati 14 interventi sanitari sul luogo dell’evento. Le operazioni sono state gestite direttamente sul posto da operatori dell’Usl Umbria 1, che si sono occupati di persone con svenimenti, intossicazioni alcoliche e traumi. In totale, sono stati eseguiti 23 interventi sanitari durante l’intera giornata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della Festa dei Ceri Mezzani di Gubbio, nel pomeriggio (fino alle ore 21) sono stati eseguiti 14 interventi sanitari, tutti gestiti direttamente sul posto grazie alla presenza dei presidi dell’Usl Umbria 1 dislocati in diverse zone della città. Gli episodi hanno riguardato: 9 traumi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ceri Mezzani Gubbio: 9 interventi sanitari, il punto degli infortuni delle ore 13Durante la Festa dei Ceri Mezzani a Gubbio, fino alle 13, sono stati effettuati nove interventi sanitari sul posto.

È l’ora dei Ceri Mezzani. Tornano divieti e limitiIl 24 maggio si avvicina e con esso l’evento dei Ceri Mezzani, accompagnato dall’attivazione di un dispositivo straordinario deciso dal Comune.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web