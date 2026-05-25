Ceri Mezzani | svenimenti intossicazione alcolica e traumi 23 interventi sanitari a Gubbio

Notizia in breve

Durante la Festa dei Ceri Mezzani a Gubbio, fino alle 21, sono stati effettuati 14 interventi sanitari sul luogo dell’evento. Le operazioni sono state gestite direttamente sul posto da operatori dell’Usl Umbria 1, che si sono occupati di persone con svenimenti, intossicazioni alcoliche e traumi. In totale, sono stati eseguiti 23 interventi sanitari durante l’intera giornata.