Ceri Mezzani | svenimenti intossicazione alcolica e traumi 23 interventi sanitari a Gubbio
Durante la Festa dei Ceri Mezzani a Gubbio, fino alle 21, sono stati effettuati 14 interventi sanitari sul luogo dell’evento. Le operazioni sono state gestite direttamente sul posto da operatori dell’Usl Umbria 1, che si sono occupati di persone con svenimenti, intossicazioni alcoliche e traumi. In totale, sono stati eseguiti 23 interventi sanitari durante l’intera giornata.
In occasione della Festa dei Ceri Mezzani di Gubbio, nel pomeriggio (fino alle ore 21) sono stati eseguiti 14 interventi sanitari, tutti gestiti direttamente sul posto grazie alla presenza dei presidi dell’Usl Umbria 1 dislocati in diverse zone della città. Gli episodi hanno riguardato: 9 traumi. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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