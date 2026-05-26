Cercano di strappare la collanina a un turista americano arrestati

Due persone sono state arrestate mentre cercavano di rubare una collana a un turista americano. Sono state sorprese mentre tentavano di strappare il gioiello dal collo di un visitatore. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e hanno fermato gli autori del tentato furto. I due sono stati portati in caserma e adesso sono a disposizione delle autorità competenti.

Sono stati colti in flagrante durante un tentativo di furto con strappo di una catenina e sono finiti in manette.È successo in via del Campo, dove la polizia locale ha colto in flagranza di reato due uomini che stavano cercando di rubare con strappo una collanina d’oro a un cittadino statunitense. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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