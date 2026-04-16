Prova a strappare la collanina d'oro a un ragazzo ma la vittima reagisce | 20enne arrestato in centro a Milano

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato in centro a Milano, precisamente in piazza della Scala, con l'accusa di tentata rapina. Secondo quanto ricostruito, avrebbe cercato di strapparsi di dosso una collanina d’oro a un ragazzo di 23 anni, che si è opposto alla richiesta. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo, portando all’arresto del ragazzo.

La polizia di Stato ha arrestato un 20enne in piazza della Scala a Milano per tentata rapina. Il giovane avrebbe provato a rubare una collanina d'oro a un 23enne che, però, ha reagito.🔗 Leggi su Fanpage.it

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