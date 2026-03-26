Nella notte del 20 marzo 2026, in via della Spada nel centro di Firenze, un turista americano di 21 anni è stato aggredito con una spranga e rapinato. La polizia ha individuato e fermato due giovani di 20 anni ritenuti responsabili dell'aggressione. Gli autori sono stati sottoposti a fermo, mentre le indagini continuano per accertare altri dettagli dell'episodio.

FIRENZE – La polizia ha rintracciato e sottoposto a fermo i presunti autori dell’aggressione violenta in strada a un turista americano di 21 anni, la notte del 20 marzo 2026 in via della Spada, nel centro di Firenze. Sono due cittadini della Tunisia, 23 e 20 anni, indiziati di concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate gravi e ricettazione. E’ stato un assalto violento. Colpirono alla testa con una spranga il 21enne americano che nell’agguato in strada difendeva il portafoglio e il cellulare. Fu portato al pronto soccorso dal 118 ma poi dovette essere sottoposto ad intervento in sala operatoria a causa dei traumi cranici inferti dai colpi al capo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, turista americano aggredito con la spranga e rapinato: arrestati due 20enni

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