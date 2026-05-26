Alle elezioni comunali, il centrosinistra ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative, evidenziando che il referendum non è più sufficiente. Le vittorie sono state limitate e non hanno consolidato il consenso, aprendo una nuova fase politica. La partita nel Campo largo si riapre, con i partiti che cercano strategie per rafforzare le alleanze e riprendere terreno. La realtà delle comunali mostra una situazione più complessa rispetto alle speranze iniziali.

Per settimane nel centrosinistra si era diffusa la convinzione che il vento politico fosse cambiato davvero. La vittoria referendaria sulla giustizia, il clima favorevole registrato in alcuni sondaggi, la sensazione di un centrodestra in affanno avevano alimentato l’idea che il ciclo politico di Giorgia Meloni stesse entrando nella sua fase discendente. Venezia doveva essere il simbolo di questo cambio di stagione. Doveva diventare il laboratorio della riscossa progressista, il segnale politico nazionale capace di trasformare le amministrative in un messaggio diretto al governo. E invece il risultato delle urne ha raccontato altro. Non soltanto perché il centrodestra ha tenuto, ma perché lo ha fatto ribaltando pronostici che nel Pd venivano ormai considerati quasi consolidati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Centrosinistra, il referendum non basta più: la realtà delle comunali riapre la partita nel Campo largo

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