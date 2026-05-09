La partita delle Comunali Il M5s punta su Angela Bigoli e strizza l’occhio al centrosinistra

In vista delle prossime elezioni comunali, il Movimento 5 Stelle ha annunciato la candidatura di Angela Bigoli e ha comunicato l’installazione di un nuovo coordinatore provinciale. L’obiettivo è rafforzare la presenza sul territorio, con un’attenzione particolare a un’azione mirata per aumentare il consenso in vista delle consultazioni che si terranno nei comuni l’anno prossimo. L’attenzione si concentra sulla strategia di crescita e di alleanze locali.

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Un nuovo coordinatore provinciale e un’azione definita per crescere nei territori in vista delle elezioni nei comuni l’anno prossimo. La rincorsa del Movimento parte con la nuova coordinatrice Maria Angela Bigoli e una certezza: "Stiamo costruendo un dialogo programmatico con le forze progressiste" precisa il senatore Marco Croatti che ieri ha tenuto a battesimo la presentazione della coordinatrice assieme a Gabriele Lanzi con il quale Croatti forma la coppia dei coordinatori regionali. "Ci stiamo strutturando per essere presenti alle prossime comunali. Il confronto è continuo e direi ad oggi proficuo con l’amministrazione comunale in carica a Rimini, ma anche a Riccione".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La partita delle Comunali. Il M5s punta su Angela Bigoli e strizza l’occhio al centrosinistra ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Calciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estateCalciomercato Juve, Pellegrini strizza l’occhio a Spalletti! Occhio allo scenario per l’estate Mercato Inter, Perrone l’osservato speciale di stasera... Dybala strizza l’occhio al Boca: “Rivedere Paredes sarebbe fantastico”2026-04-28 18:14:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Le voci si collegano...