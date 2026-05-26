La coalizione di centrosinistra attraversa difficoltà nella definizione della sua struttura, con ritardi nella sua costruzione. Le elezioni di diverso tipo, come referendum e amministrative, presentano caratteristiche e sfide distinte. La formazione di alleanze e programmi richiede tempo e negoziazioni, influenzando i tempi e le modalità di presentazione degli schieramenti. La complessità del processo si riflette nelle differenze tra le varie consultazioni elettorali.

Ogni elezione è una storia a sé e sono storie molto diverse quelle di un referendum e di una tornata amministrativa. Ma la clamorosa sconfitta della destra appena due mesi fa e, sul versante opposto, la quasi certezza del centrosinistra di poter assestare, su quell’onda, un altro colpo al governo Meloni con le comunali di maggio avviando la marcia trionfale verso le politiche, rendono inevitabile provare a tirare un filo sul piano nazionale. E quel filo al momento tesse ancora la stessa trama. Al netto del trionfo tutto personale di Vincenzo De Luca che sarà sindaco di Salerno per la quinta volta, a Reggio Calabria il centrosinistra diviso... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Centrosinistra, i ritardi di una coalizione da costruire

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giuseppe Pendolino a Bibbirria Podcast: provincia, strade, Agrigento e il futuro del territorio

Notizie e thread social correlati

Il centrosinistra prende la rincorsa. Coalizione compatta sul Pilotto bis: "C’è un lavoro da portare a termine"Il centrosinistra si è riunito per confermare ufficialmente il sostegno alla candidatura di Pilotto bis, dopo mesi di discussioni e accordi tra i...

La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città: alla villa l'ufficializzazione dei candidati e del programmaLa coalizione di centrosinistra, guidata da Giovanni Legnini, ha annunciato la propria lista di candidati e il programma durante un evento pubblico...

Temi più discussi: Pnrr ad Aprilia, il centrosinistra attacca: Ritardi gravi, si rischia un’occasione storica; Elezioni comunali, l'impegno di Italia Viva - Casa Riformista con i candidati sindaci di centrosinistra; Schlein, centrosinistra competitivo per le elezioni politiche; Pnrr e ritardi, focus del Pd su sviluppo e fondi europei.

PanoramaMondiale (@ndr81214631) / Posts / X x.com

Sanità, dati falsi del centrosinistra: il disavanzo è sotto agli 80 milioniL'AQUILA - Lanciare dati falsi contro la sanità proprio nel giorno delle elezioni comunali, è profondamente scorretto: le Asl hanno approvato in questi giorni i bilanci consuntivi 2025 e il disavanzo ... ekuonews.it

La cruda realtà (psicologica e logistica) di girare un corto indipendente a budget zero in Italia reddit

Sassi su binari in stazione. Scontro FdI-centrosinistra sulla sicurezza della lineaI meloniani: Fondamentali investimenti tecnologici per la sicurezza. L’assessora Priolo: Materia di competenza primaria dello Stato. ilrestodelcarlino.it