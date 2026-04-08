La coalizione di centrosinistra guidata da Legnini si presenta alla città | alla villa l' ufficializzazione dei candidati e del programma

La coalizione di centrosinistra, guidata da Giovanni Legnini, ha annunciato la propria lista di candidati e il programma durante un evento pubblico presso una villa cittadina. Si tratta del primo appuntamento ufficiale in cui sono stati presentati i nomi e le proposte della coalizione, dopo la conferma del nome del candidato sindaco. La riunione ha coinvolto rappresentanti dei partiti e cittadini interessati alle prossime scelte amministrative.

Primo evento pubblico ufficiale per la coalizione di centrosinistra, dopo l'ufficializzazione del nome del candidato sindaco, Giovanni Legnini. L'appuntamento è per giovedì 9 aprile, alle ore 17, alla villa comunale di Chieti, dove Legnini presiederà un incontro pubblico, nel corso del quale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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Giovedì ore 17.00 presso la Villa Comunale di Chieti, vieni a conoscere la lista del MoVimento 5 Stelle per LEGNINI SINDACO. Vi aspettiamo numerosi ed entusiasti di iniziare questo percorso un risveglio responsabile e serio della Città di Chieti. - facebook.com facebook

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