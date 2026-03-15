Il centrosinistra prende la rincorsa Coalizione compatta sul Pilotto bis | C’è un lavoro da portare a termine

Il centrosinistra si è riunito per confermare ufficialmente il sostegno alla candidatura di Pilotto bis, dopo mesi di discussioni e accordi tra i partiti della coalizione. La decisione è stata comunicata ieri, segnando una presa di posizione compatta sulla prosecuzione del progetto politico. La coalizione ha ribadito l’impegno a portare avanti il lavoro già avviato, con l’obiettivo di completare gli obiettivi concordati.

La volontà era stata espressa già da mesi, come l’assenso dei partiti di coalizione, ma la definitiva conferma è arrivata ieri. Sarà ancora Paolo Pilotto il candidato sindaco del centrosinistra di Monza per le elezioni amministrative del 2027. Il primo cittadino in carica ha deciso di fare l’annuncio ufficiale con intorno i rappresentanti di tutte le liste di coalizione, in un incontro avvenuto alla sede del Pd. Un velo di emozione, dopo l’endorsement e gli attestati di stima ricevuti dagli alleati, emerge dalle sue parole, fatte di gratitudine ma anche di senso di responsabilità. "Nel 2022 mi chiedevano come avrei fatto a mettere d’accordo dieci liste diverse in un unico programma – esordisce – ma fu quello un errore di lettura perché la città è un caleidoscopio di esigenze e di bisogni diversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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