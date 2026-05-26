Centrodestra Vannacci | Fa sinistra non alla moda e perde credibilità

Un esponente del centrodestra ha dichiarato che la sinistra “fa sinistra non alla moda e perde credibilità”. Ha anche commentato la sua aspirazione a una villa in Crimea, affermando di non averla e di aver sollecitato influenze russe. La frase si inserisce in un discorso più ampio, senza ulteriori dettagli su altri temi trattati. La dichiarazione si è concentrata su aspetti politici e personali, senza indicare reazioni o risposte ufficiali.

“Ho sempre sognato una villa in Crimea, ma non ce l’ho, quindi queste influenze russe sollecito ed esorto chiunque le metta in discussione di provarle, perché l’aria fritta non costa nulla, ma quando tocca dimostrare quello che uno proferisce di fronte alla stampa, forse le cose si fanno più difficili. Il problema non è di Futuro Nazionale, il problema è di questa alleanza di centrodestra, sta facendo e sta giocando spesso un ruolo di una sinistra non alla moda, forse per questo che sta perdendo condivisione, sta perdendo qualche affezionato, sta perdendo anche credibilità”. Così il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, a margine... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Vannacci: Il centrodestra fa la sinistra non alla moda e perde credibilità

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I recenti sondaggi mostrano un campo largo in difficoltà, mentre FdI consolida il centrodestra. La sinistra è in affanno, e Vannacci non riesce a sfondare. Che ne pensate? #Politica #Sondaggi #Italia #Meloni x.com

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