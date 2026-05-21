I sondaggi di ieri avevano segnalato un rallentamento per il centrosinistra, mentre la giornata di oggi porta risultati ancora più negativi. La coalizione di centrodestra si avvicina a una posizione di vantaggio, con Fratelli d’Italia che guida la crescita del fronte. Nel frattempo, la figura di un generale ha ottenuto pochi consensi tra il pubblico, senza riuscire a ottenere un sostegno significativo. I dati raccolti mostrano una situazione difficile per le forze di sinistra in vista delle prossime tornate elettorali.

Le notizie di ieri non erano buone, per il centrosinistra, ma quelle di oggi sono davvero disastrose. Il sondaggio dell’istituto Noto per ‘Porta a Porta’ sulle intenzioni di voto degli italiani i eri dava un recupero di FdI, che guadagna mezzo punto (+0,5%) rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 30 aprile e si attesta al 29,5%, seguito dal Pd al 21,5% che lo perde (-0,5%) e dal calo del Movimento 5 stelle, che si attesta al 13% cala dello 0,5%. Oggi arriva la Supermedia Youtrend dei sondaggi, che attesta come tutto il centrodestra torni a crescere, recuperando un punto nelle ultime due settimane: a trainare la coalizione so no soprattutto Lega e Fratelli d’Italia, in aumento rispettivamente di 0,5 e 0,4 pun ti, ai danni della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggi amari a sinistra: il “campo largo” si stringe, FdI trascina il centrodestra, Vannacci non sfonda

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