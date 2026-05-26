Centri estivi saranno gratis o a prezzo ridotto per molte famiglie | varato fondo da 2milioni 500mila euro

Un fondo di 2,5 milioni di euro è stato istituito per coprire in parte o totalmente le rette dei centri estivi destinati a minori in età prescolare e in obbligo di istruzione. Questa misura mira a rendere più accessibili le attività estive per molte famiglie, offrendo possibilità di partecipazione gratuite o a prezzi ridotti. La decisione riguarda specificamente i centri che accolgono bambini in questa fascia di età, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nelle spese legate alle attività estive.

Un fondo da 2 milioni 500 mila euro per sostenere in tutto o in parte la retta dei centri estivi frequentati da minori in età prescolare e in obbligo di istruzione. I contributi riguarderanno i servizi educativi, ricreativi, motori e sportivi organizzati nel periodo estivo da soggetti pubblici e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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