Treviso centri estivi gratis | bonus totale per famiglie ISEE basso

A Treviso sono stati annunciati centri estivi gratuiti destinati alle famiglie con un ISEE basso. La misura prevede un bonus complessivo che può essere richiesto fino a esaurimento delle risorse disponibili. La soglia ISEE massima per accedere al rimborso è stata definita e le modalità di richiesta sono state comunicate pubblicamente. Le famiglie interessate devono presentare la domanda prima che le risorse si esauriscano, seguendo le procedure stabilite dagli enti organizzatori.

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? Punti chiave Qual è la soglia ISEE massima per ottenere il rimborso?. Come si accede ai fondi prima che le risorse finiscano?. Chi può richiedere il sostegno anche per attività fuori comune?. Dove si trova il modulo per presentare la domanda entro agosto?.? In Breve Rimborso totale per ISEE sotto 7.000 euro e contributi fino a 50 euro.. Scadenza domande entro il 31 agosto 2026 per attività estive.. Sostegno esteso fuori comune per minori con disabilità Legge 10492.. Oltre 20 enti gestiscono circa 30 strutture convenzionate sul territorio.. A Treviso l’amministrazione comunale ha stanziato nuovi fondi per i centri estivi e i camp sportivi destinati ai ragazzi fino ai 17 anni, con rimborsi che arrivano fino alla copertura totale della spesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Treviso, centri estivi gratis: bonus totale per famiglie ISEE basso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bonus centri estivi 2026 Inps, requisiti e soglie Isee. Chi può ottenerlo? Muoversi ora per non sbagliareRoma, 3 aprile 2026 – Anche se le lezioni sono ancora nel pieno del loro svolgimento e le temperature non invitano ancora a pensare alle vacanze, per... Viaggi scolastici: bonus da 150 euro per le famiglie a basso ISEELe famiglie con redditi più bassi potranno beneficiare di un sostegno economico fino a 150 euro per le spese legate ai viaggi scolastici nel corso... Centri estivi, il Comune sostiene le famiglie con contributi fino a 125 euro a settimanaTREVISO - Anche per l’estate 2025 il Comune di Treviso conferma il proprio sostegno alle famiglie con figli minori, attraverso contributi economici per la frequenza ai centri estivi e ai camp sportivi ... ilgazzettino.it Treviso. Centri estivi al via, aperte le iscrizioni: Rincari minimiTREVISO - Alcuni Comuni hanno iniziato a chiedere dei rimborsi spese per l’utilizzo delle strutture per i centri estivi. Ma la nostra è una cooperativa sociale. Se dobbiamo anche pagare, troveremo ... ilgazzettino.it