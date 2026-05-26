Centri estivi la beffa per i genitori di bambini con disabilità | tariffe aggiuntive orari ridotti e inizio delle attività posticipato

I centri estivi per bambini con disabilità hanno introdotto tariffe aggiuntive, orari ridotti e un avvio delle attività posticipato rispetto alle aspettative dei genitori. Queste modifiche sono state comunicate poco prima dell'inizio della stagione estiva, causando disagi organizzativi. I genitori si sono trovati a dover riorganizzare imprevistamente le proprie giornate di lavoro e il tempo dedicato ai figli.

Si avvicina il periodo estivo e arriva il momento della chiusura delle scuole, che comporta forti disagi organizzativi per i genitori che si ritrovano di punto in bianco a dover gestire il tempo dei figli e la loro vita lavorativa. All’interno della vasta categoria dei genitori, esiste però un gruppo di mamme e papà ancora più fragili: sono i genitori di bambini con disabilità, penalizzati dai tanti ostacoli burocratici e assistenziali che Stato, Regioni e Comuni frappongono tra loro e l’assistenza che i figli dovrebbero ricevere nei centri estivi. È sempre più difficile, infatti, per queste famiglie poter iscrivere i loro bambini e ragazzi: Open ne ha parlato con l’avvocato Walter Miceli, esperto in diritto scolastico e vice-presidente della Federazione Osservatorio 182. 🔗 Leggi su Open.online

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