Centri estivi | domande interventi educativi per minori con disabilità
A partire dal 1° aprile 2026, le famiglie dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense con minori disabili certificati secondo la Legge 1041992 potranno presentare le domande per accedere agli interventi educativi nei centri estivi. Questi interventi saranno disponibili attraverso centri estivi che riceveranno l’accreditamento ufficiale. La procedura riguarda esclusivamente le famiglie residenti nei comuni dell’Unione.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online da un genitore munito di SPID dal 1° aprile alle ore 12 del 30 aprile 2026 A partire da mercoledì 1° aprile 2026, le famiglie residenti nei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense con minori disabili certificati ai sensi della Legge 1041992 potranno presentare la domanda per richiedere gli interventi educativi nei centri estivi che verranno accreditati. Per poter organizzare al meglio il servizio, in questi giorni Azienda Pedemontana Sociale sta consegnando alle famiglie che potrebbero essere interessate una lettera per invitarle a richiedere l’attivazione degli interventi... 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Articoli correlati
Centri estivi, la Giunta conferma l’impegno per l’inserimento di minori con disabilità o in condizioni di disagio economicoSi conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per garantire la più ampia accessibilità alle attività ricreative ed educative da parte di...
Centri estivi e disabilità, arrivano i contributi per le famiglie: fino a 4mila euro a bambinoIl Comune di Coriano rinnova anche per l’estate 2026 il proprio impegno a sostegno delle famiglie con figli con disabilità, prevedendo un contributo...
Aggiornamenti e notizie su Centri estivi
Argomenti discussi: Servizi sociali per 1.500 cittadini. Minori, anziani e famiglie fragili.
Centri estivi, aperte le domandeI gestori di centri estivi hanno tempo fino a lunedì per presentare domanda di accreditamento al Comune di Forlimpopoli e aderire così al ‘Progetto conciliazione vita-lavoro: sostegno alle famiglie ... ilrestodelcarlino.it
Centri estivi, al via le domande di contributoAnche per l'estate 2025 la Regione Umbria rinnova il sostegno alle famiglie con l'avviso pubblico per l'erogazione di contributi destinati alla partecipazione dei minori ai centri estivi iscritti al ... ansa.it