Due turisti anziani sono stati sorpresi da un ladro nella loro camera. Sentendo le urla, alcuni passanti sono intervenuti e hanno bloccato il sospettato. L’uomo è stato consegnato alle forze dell’ordine, mentre i turisti sono rimasti illesi. La rapina era in fase di tentativo, ma è stata interrotta prima che potesse portare a termine il furto. Non ci sono stati altri feriti o danni alle proprietà.

di Marianna Vazzana MILANO Appena hanno sentito le urla non ci hanno pensato un secondo: sono corse nella camera di due turisti anziani trovatisi faccia a faccia con un ladro. Protagoniste, due dipendenti del Best Western Hotel Madison a pochi passi dalla stazione Centrale che sono riuscite a bloccare l’uomo in fuga e a prendergli lo zaino che aveva in spalla, scoprendo poi che era stato rubato poco prima in un altro albergo. È successo tutto sabato pomeriggio, poco prima delle 17. "Io e la mia collega – racconta una delle due dipendenti, di 30 anni – eravamo al banco della reception quando abbiamo sentito le grida provenire da quella stanza", quella di due turisti canadesi, un uomo e una donna di oltre 80 anni in vacanza in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centrale, rapina sventata : "Turisti seguiti in camera"

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