Sventata rapina in un negozio

Nella notte scorsa, nel centro storico di Bologna, due cittadini di origine pakistana sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di aver tentato di rapinare un negozio di via delle Moline. L'intervento delle forze dell'ordine ha impedito che il colpo andasse a buon fine.

Il colpo, naufragato, in via delle Moline. In due sono piombati nell'esercizio, uno era armato di coltello Colpo sventato nel centro storico di Bologna. È successo la scorsa notte, quando la polizia ha arrestato due cittadini di origine pakistana, accusati di tentata rapina aggravata in concorso ai danni del titolare di un negozio di via delle Moline. L’intervento è scattato durante un servizio di pattugliamento in via Augusto Righi, dove gli agenti del Commissariato Due Torri-San Francesco sono stati richiamati da alcune urla. Avvicinandosi, hanno trovato la vittima, titolare dell'esercizio preso di mira, che ha raccontato di essere stata aggredita poco prima mentre lavorava. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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