Frattamaggiore | sventata rapina in banca e arresto in flagranza

A Frattamaggiore, un tentativo di rapina in banca è stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato un sospettato in flagranza di reato. Secondo quanto riferito, l’individuo aveva già tentato di forzare la cassaforte, ma è stato fermato prima di riuscire a portare a termine l’azione. L’arresto è avvenuto a pochi minuti dall’apertura programmata della banca.

Tempo di lettura: < 1 minuto Venti minuti. Tanto mancava all’apertura forzata della cassaforte quando i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano hanno fatto irruzione nella Banca di Credito Popolare di Frattamaggiore, in Via Vittorio Emanuele 133, mettendo fine ad una rapina che avrebbe contato su un bottino considerevole. Questa mattina, il personale addetto alla videosorveglianza da remoto dell’istituto di credito ha rilevato una situazione anomala all’interno della filiale e ha immediatamente allertato i Carabinieri. Due uomini armati avevano già preso il controllo della situazione intimando a un cliente, al cassiere e al direttore dell’istituto di seguirli in una stanza, con l’obiettivo di svuotare la cassaforte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Frattamaggiore: sventata rapina in banca e arresto in flagranza Notizie correlate Lugano: Rapina in gioielleria sventata, colluttazione e doppio arresto. Allerta per criminalità transfrontaliera.Lugano - Un tentativo di rapina è stato sventato nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 febbraio in una gioielleria situata in corso Pestalozzi a... Leggi anche: Frattamaggiore, carabinieri sventano rapina con ostaggi: arrestati due uomini