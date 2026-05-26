Cento Sfumature di Talento | l’Euclide di Bova Marina Incanta con i suoi Cocktail
L'IIS Euclide di Bova Marina ha organizzato ieri una dimostrazione di cocktail, attirando l'attenzione degli studenti e del pubblico presente. Durante l'evento, sono state preparate diverse bevande, mostrando tecniche di miscelazione e decorazione. La giornata ha visto coinvolgimento attivo dei partecipanti, che hanno potuto apprendere le basi dell’arte del bartending. L'iniziativa ha avuto lo scopo di promuovere le competenze pratiche tra gli studenti e valorizzare le professionalità locali.
Nella mattinata di ieri, l’IIS Euclide di Bova Marina (RC) si è preso la scena, ancora una volta. La quarta edizione di “Cocktail – Cento Sfumature in un Bicchiere” ha trasformato una mattinata qualunque in un piccolo manifesto di ciò che questa terra può diventare quando ai ragazzi viene data fiducia, spazio, responsabilità. I docenti Cosimo D’Agostino e Rocco Iofrida, per il quarto anno consecutivo hanno realizzato un evento che non è solo una gara, ma un rito di passaggio: il momento in cui gli studenti dell’Alberghiero mostrano di essere pronti a misurarsi con il mondo della ristorazione, quello vero, fatto di tecnica, creatività, disciplina e passione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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