Cento Sfumature di Talento | l’Euclide di Bova Marina Incanta con i suoi Cocktail

Notizia in breve

L'IIS Euclide di Bova Marina ha organizzato ieri una dimostrazione di cocktail, attirando l'attenzione degli studenti e del pubblico presente. Durante l'evento, sono state preparate diverse bevande, mostrando tecniche di miscelazione e decorazione. La giornata ha visto coinvolgimento attivo dei partecipanti, che hanno potuto apprendere le basi dell’arte del bartending. L'iniziativa ha avuto lo scopo di promuovere le competenze pratiche tra gli studenti e valorizzare le professionalità locali.