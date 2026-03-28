Barido incanta Pereyra colpisce | il Napoli Primavera vola con i suoi gioielli argentini

Il Napoli Under 18 si è esibito all’Arena Piccolo di Cercola, regalando una partita di alto livello mentre la prima squadra si prepara per l’incontro contro il Milan. Durante l’incontro, un giocatore ha segnato un gol spettacolare, mentre un altro ha realizzato una conclusione decisiva. I due giovani argentini hanno avuto un ruolo centrale nel risultato della partita.

Mentre la prima squadra si prepara alla sfida contro il Milan, il Napoli Under 18 regala spettacolo all’Arena Piccolo di Cercola. I ragazzi di mister Fusaro hanno superato la Fiorentina per 2-0, trascinati dal grandissimo talento di due giovani argentini classe 2008, arrivati dalla scuola del Boca Juniors: Francisco Barido e Milton Pereyra. Con questa vittoria importante, gli azzurrini si portano a 45 punti in classifica, consolidando il quinto posto in piena zona playoff. GRANDISSIMA PALLA DI BARIDO' che con la 10 fa un certo effetto, PEREYRA (con la 9) bravissimo a battere il portiere per una rete tutta Argentina pic.twitter.com6kWwt1KAul https:t. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Barido incanta, Pereyra colpisce: il Napoli Primavera vola con i suoi gioielli argentini Articoli correlati Francisco Baridò, il talento della Primavera del Napoli pronto al grande saltoNel vivaio del Napoli continua a crescere un talento che sta attirando sempre più attenzione: Francisco Baridò. Leggi anche: Napoli, esordio con la Primavera per l'argentino Pereyra: come è andata la sua prima in azzurro Una raccolta di contenuti su Napoli Primavera Napoli, da Baridò a Pereyra: il destino azzurro dei baby argentiniGiovani sì, ma anche forti. Il destino di Francisco Baridò e Milton Pereyra sembra già scritto. Sangue argentino, piedi educati e un corazon che già batte per il Napoli. Il primo è arrivato oramai ... ilmattino.it Napoli Primavera, Manna studia il bomber del futuro: esordio di PereyraA spiegare benissimo la sua situazione ci ha pensato Dario Rocco, allenatore della Primavera azzurra, subito dopo il fischio finale. «Stiamo calmi, è un ragazzino del 2008 che ha ancora davanti tanto ... ilmattino.it