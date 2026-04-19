Altalene nuove e pavimenti sicuri | a Verbania parte il piano parchi la mappa dei cantieri

A Verbania sono iniziati i lavori per rinnovare le aree gioco pubbliche. Dopo un periodo di analisi e sopralluoghi, il Comune ha approvato un piano di interventi che prevede la sostituzione delle altalene, la messa in sicurezza dei pavimenti e il miglioramento generale delle strutture presenti nei parchi cittadini. I cantieri sono stati avviati in diverse zone della città, con l’obiettivo di rendere più sicure e funzionali gli spazi dedicati ai bambini.