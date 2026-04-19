Altalene nuove e pavimenti sicuri | a Verbania parte il piano parchi la mappa dei cantieri
A Verbania sono iniziati i lavori per rinnovare le aree gioco pubbliche. Dopo un periodo di analisi e sopralluoghi, il Comune ha approvato un piano di interventi che prevede la sostituzione delle altalene, la messa in sicurezza dei pavimenti e il miglioramento generale delle strutture presenti nei parchi cittadini. I cantieri sono stati avviati in diverse zone della città, con l’obiettivo di rendere più sicure e funzionali gli spazi dedicati ai bambini.
Le aree gioco di Verbania cambiano volto. Dopo mesi di analisi tecniche e sopralluoghi, l'amministrazione comunale ha dato il via libera a un ampio piano di interventi per sistemare altalene, scivoli e pavimentazioni dei parchi cittadini.L'obiettivo dichiarato è quello di restituire alle famiglie.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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