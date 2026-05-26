Dopo quindici anni, a Santarcangelo torna il cinema all’aperto con cento eventi programmati per l’estate. La rassegna prevede proiezioni di film in spazi pubblici, offrendo un’ampia varietà di titoli. L’iniziativa coinvolge diverse location della città e si svolge per tutta la stagione estiva. L’obiettivo è offrire un’alternativa di intrattenimento all’aperto, coinvolgendo il pubblico di tutte le età. La prima proiezione è prevista nelle prossime settimane, con un evento speciale di inaugurazione.

Dopo quindici anni Santarcangelo torna ad avere un cinema all’aperto. È la novità più forte del calendario estivo presentato ieri nella città clementina: oltre cento appuntamenti da giugno a settembre, distribuiti in 83 giornate e 27 rassegne, con un programma che parte dal Meet, il giardino del museo etnografico, ma attraversa centro storico e frazioni. L’arena C’entro Supercinema sarà allestita tra fine giugno e metà luglio e riporterà in maniera stabile le proiezioni sotto le stelle nel cortile del Met. I primi film sono in programma il 14 e 15 luglio, poi dal 17 al 18, dal 20 al 22 e dal 24 al 28 luglio, prima della ripresa di agosto, dal 3 all’11, dal 17 al 18 e dal 20 al 25. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento eventi per un’estate. Ritorna il cinema all’aperto

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