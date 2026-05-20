Miles Davis 100 | da domani su tivùsat il genio che ha cambiato il jazz

Da domani su tivùsat sarà trasmesso un approfondimento dedicato a Miles Davis, in occasione del centenario della sua nascita. Mezzo TV proporrà un palinsesto speciale che ricostruisce la carriera e le innovazioni di uno dei musicisti più influenti del jazz. La programmazione include documentari e filmati che illustrano la sua evoluzione artistica e il ruolo che ha avuto nel modificare il panorama musicale. L'iniziativa vuole celebrare la figura di Davis e il suo contributo alla musica.

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A cento anni dalla nascita di Miles Davis, Mezzo TV dedica una programmazione speciale a uno degli artisti più rivoluzionari della storia della musica. Il canale televisivo satellitare francese, interamente dedicato alla musica e alla danza e visibile al numero 49 di tivùsat, propone concerti storici, rarità d’archivio e live session contemporanee per celebrare il genio che ha trasformato il jazz moderno. L’appuntamento prende il via domani, giovedì 21 maggio, alle ore 20.30 con “Miles Davis in Munich” del 1988, uno degli ultimi grandi concerti europei del trombettista americano. Una performance che racconta una fase della sua carriera caratterizzata dall’apertura verso sonorità funk ed elettriche, insieme a musicisti come Kenny Garrett e Foley, protagonisti dell’ultimo periodo creativo dell’artista. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Miles Davis 100: da domani su tivùsat il genio che ha cambiato il jazz ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Miles Davis: il genio che ha rivoluzionato il suono del jazz? Domande chiave Come ha fatto Miles Davis a trasformare il silenzio in musica? Chi sono i musicisti che hanno rivoluzionato il jazz grazie a lui?... Miles Davis: un viaggio musicale su Tivusat per il suo centesimo anno? Cosa scoprirai Come ha trasformato il jazz usando l'effetto wah-wah sulla tromba? Chi erano i musicisti che hanno rivoluzionato il suo suono nel... Il 100° compleanno di Miles Davis reddit Miles Davis 100, una grande mostra da ascoltare a Pordenone(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Scoprire e, soprattutto, ascoltare Miles Davis muovendosi tra i filoni di un database interattivo d'avanguardia che permetterà di attingere nel mare mag ... msn.com MIles Davis, i 100 anni del dio del jazzNon riesco a immaginarlo vegliardo, le mani artritiche che a malapena riescono a premere sui tasti della tromba, la voce ridotta al ruggito stanco di un vecchio leone del jazz isolato dal branco, gli ... repubblica.it