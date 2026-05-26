Cena sulla Muraglia cinese e Babbo Natale in paratrike | le richieste più assurde negli hotel di lusso

Notizia in breve

Tra le richieste più insolite degli ospiti di hotel di lusso ci sono state una cena sulla Muraglia cinese e un volo in paratrike con Babbo Natale. Queste richieste testimoniano come il vero lusso oggi sia legato a esperienze uniche e memorabili. Gli hotel a cinque stelle si impegnano a soddisfare anche le richieste più particolari, offrendo servizi che vanno oltre le consuete aspettative. Tra le richieste più strane ci sono state anche richieste di soggiorni in ambienti improbabili e di attività estreme.