Le richieste più assurde dei milionari sui jet privati dalle pareti in cashmere ai tappeti di seta

Avere un jet privato non è da tutti ma la cosa che in pochi sanno è che i proprietari milionari di questi veicoli richiedono delle personalizzazioni davvero particolari: ecco le loro richieste più originali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Aggiornamenti e notizie su Le richieste più assurde dei milionari...

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