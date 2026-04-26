Corsa in montagna il bergamasco Alex Baldaccini medaglia di bronzo sulla muraglia cinese

Il 38enne bergamasco Alex Baldaccini ha conquistato una medaglia di bronzo in una gara di corsa in montagna disputata sulla Grande Muraglia cinese. La competizione si è svolta in condizioni climatiche variabili e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. Baldaccini, che si allena regolarmente in Italia, ha concluso la prova in un tempo che gli ha permesso di salire sul podio.

Il 38enne bergamasco Alex Baldaccini brilla nella corsa in montagna sulla Grande muraglia cinese. Nella seconda tappa di coppa del mondo, alla Beijing Changping Yanshou di Pechino, il nativo di San Giovanni Bianco ha ottenuto un terzo posto assoluto, dietro soltanto al keniota Paul Machoka e al connazionale Isacco Costa. Si tratta della seconda prova stagionale: una gara di sola salita di 4,5 km in cui il capitano del GS Orobie si conferma ancora una volta tra i migliori interpreti al mondo della specialità. “Sono molto soddisfatto e sono orgoglioso di aver dato ancora una volta il mio contributo a tenere alti i colori dell’Italia e del GS Orobie” dichiara, “sono passati 14 anni dal mio primo podio in Coppa del Mondo ed essere ancora qui, dopo così tanti anni, non mi sembra vero.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: “2mila navi in azione”: la grande muraglia nel Mar Cinese Orientale Olimpiadi di Cortina, l'azzurro Fischnaller medaglia bronzo nello slittino: ottava medaglia per l'ItaliaDominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coppa del Mondo, Alex Baldaccini terzo nella corsa sulla Grande Muraglia Cinese; WMRA MOUNTAIN RUNNING WORLD CUP; Atletica. L’ingegner Isacco Costa doma la Grande Muraglia; Mondiale di corsa in montagna: fantastico Baldaccini, bronzo sulla Muraglia cinese. Corsa in montagna, il bergamasco Alex Baldaccini medaglia di bronzo sulla muraglia cineseA Pechino il 38enne capitano del GS Orobie arriva soltanto dietro al keniota Paul Machoka e al connazionale Isacco Costa ... bergamonews.it Gaggi e Baldaccini in World CupSono diretti in Slovenia, e più precisamente a Lubiana, gli azzurri della corsa in montagna Alice Gaggi ed Alex Baldaccini, in gara domani sabato 3 ottobre nella tappa conclusiva della Mountain ... fidal.it World Mountain Running Association. . @alexbaldaccini on his podium at the Beijing Changping Uphill race on the Great Wall. Since 2014 on World Cup podiums #respectthemaster www.wmra.info - facebook.com facebook