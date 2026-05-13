Cena sotto le stelle

Venerdì 22 maggio, alle 19, si terrà una cena presso il Rifugio Novezzina, situato a Ferrara di Monte Baldo. Il menù sarà fisso e la serata si concluderà con una visita all'osservatorio astronomico prevista per le 21. L'evento combina un momento di convivialità con un'osservazione del cielo notturno. È prevista la partecipazione di persone interessate all'astronomia e alla gastronomia locale.

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Venerdì 22 maggio, ore 19. Rifugio Novezzina, Ferrara di Monte Baldo. Cena con menù fisso e visita all'osservatorio astronomico ore 21.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2026?Per iscrizioni e maggiori informazioni: https:www.novezzina.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CENA SOTTO LE STELLE 2004 Notizie correlate “Le Buone Stelle”: a Battipaglia torna la cena solidale tra alta cucina e impegno socialeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il museo sotto le stelleIn occasione di Amico Museo 2026, il Museo degli Strumenti di Fisica dell'Università di Pisa apre le porte per un pomeriggio e una serata dedicati... Temi più discussi: Golasecca si prepara alla Cena Sotto Le Stelle: sapori, musica e divertimento in Piazza Libertà; Malo, arriva Agorà – La Grecia sotto le stelle, dal 8 al 10 maggio; Appello agli ossolani: insieme per salvare il Duomo di Domo. La cena sotto le stelle; La pioggia non ferma il Cià che girum, due giorni con il pienone a Paullo. Appello agli ossolani: insieme per salvare il Duomo di Domo. La cena sotto le stelle dlvr.it/TSQ3st x.com 2 settimane a Londra/Roma a maggio - opinioni sulla capsule pls reddit Cena con delitto all'Agriturismo la Chiesetta a RovolonCena con delitto sotto le stelle mercoledì 27 maggio ore 20 all'Agriturismo alla Chiesetta a Rovolon (PD). Bellissimo terrazzo panoramico! Show: Povero Gabbiano. Una tragedia in un villaggio vacanze ... padovaoggi.it Open Baladin Cuneo festeggia il decimo anniversario con Cena sotto le stelleOpen Baladin Cuneo festeggia il suo decimo anniversario con un evento speciale pensato per coinvolgere tutta la città: venerdì 23 maggio, Piazza Foro Boario diventerà il cuore pulsante di una grande f ... cuneodice.it