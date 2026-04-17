Stipendio aprile 2026 docenti e ATA cedolino visibile su NoiPA

Il cedolino dello stipendio di aprile 2026 per docenti e personale ATA è disponibile nell’area riserva di NoiPA. Il documento riguarda chi ha contratti a tempo indeterminato o determinato fino a fine giugno o agosto 2026. La visualizzazione del cedolino permette ai lavoratori di verificare i dettagli della retribuzione relativa a questo periodo.

Il cedolino dello stipendio mese di aprile per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026 è già visibile nell’area riserva di NoiPA. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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