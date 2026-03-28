Stipendio supplenti docenti e ATA su NoiPA la funzione Visualizzazione Contratti Scuola | video

È stato reso disponibile un nuovo servizio su NoiPA chiamato “Visualizzazione Contratti Scuola”, destinato a docenti e personale ATA con contratti a tempo determinato. La funzione permette di visualizzare gli stipendi e i dettagli contrattuali attraverso una piattaforma online. È possibile accedere al servizio tramite una guida video pubblicata recentemente.

NoiPA segnala la disponibilità del servizio “Visualizzazione Contratti Scuola”, rivolto a docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Stipendio marzo 2026 docenti e ATA: importo visibile su NoiPAComincia ad essere visibile nell'area riservata di NoiPA l'importo del mese di marzo 2026 per docenti e Ata a tempo indeterminato o determinato fino... Stipendio docenti e ATA, online su NoiPA la nuova Emissione Speciale per gli arretratiNell'area riservata di NoiPA alcuni docenti e ATA visualizzano il nuovo importo derivante dal ricalcolo effettuato da NoiPA in relazione agli... Altri aggiornamenti su Visualizzazione Contratti Scuola Temi più discussi: Stipendio NoiPA Marzo 2026: Guida al Cedolino e Calendario Pagamenti; Cedolino NoiPA marzo 2026, scopri quando esce: date pagamenti e cosa controllare; Accredito stipendio docenti marzo 2026: ecco la data di pagamento. Stipendio Docenti marzo: ecco la data di accredito e aggiornamenti sulla Convenzione NoiPA per sostenere spese importantiLo stipendio di marzo 2026 del personale scolastico verrà accreditato a partire dal giorno 23, mentre il cedolino con le voci stipendiali è consultabile già da diversi giorni. Per Insegnanti, ATA e pe ... orizzontescuola.it Stipendio docenti e ATA marzo 2026, oggi sul conto: aumenta RPD e CIA, tornano le addizionaliStipendio: oggi 23 sul conto (accredito nel corso della giornata) la rata dello stipendio di marzo 2026 per docenti e ATA ... orizzontescuola.it Buongiorno a tutti, a qualcuno è mai successo che non ci fosse nella sezione “consultazione contratti” e in nessun’altra sezione il contratto in essere La segreteria dell’istituto per cui lavoro mi ha detto che per loro è tutto regolare, che il contratto è stato trasm - facebook.com facebook