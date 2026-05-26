Cede un ponteggio in cantiere | due operai precipitano nel vuoto
Due operai sono rimasti feriti dopo che un ponteggio è crollato in un cantiere edile a Borno, in Valle Camonica. Il cedimento ha provocato la caduta di entrambi nel vuoto. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del cedimento.
Un boato improvviso, poi il vuoto sotto i piedi. Momenti di grande paura nel pomeriggio di martedì a Borno, in Valle Camonica, dove due operai sono rimasti feriti dopo il cedimento di un ponteggio all’interno di un cantiere edile. L’incidente si è verificato durante alcuni lavori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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