Cede un ponteggio in cantiere | due operai precipitano nel vuoto

Da bresciatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due operai sono rimasti feriti dopo che un ponteggio è crollato in un cantiere edile a Borno, in Valle Camonica. Il cedimento ha provocato la caduta di entrambi nel vuoto. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del cedimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un boato improvviso, poi il vuoto sotto i piedi. Momenti di grande paura nel pomeriggio di martedì a Borno, in Valle Camonica, dove due operai sono rimasti feriti dopo il cedimento di un ponteggio all’interno di un cantiere edile. L’incidente si è verificato durante alcuni lavori di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Cantiere Importante a Rovigo: Qualità e Professionalità Veneta Massetti

Video Cantiere Importante a Rovigo: Qualità e Professionalità Veneta Massetti

Notizie e thread social correlati

Precipitano per due metri per un cedimento nel cantiere del viadotto: paura per due operai sulla A1Due operai sono rimasti coinvolti in un incidente mentre si trovavano in un cantiere sulla A1, nel territorio di Barberino del Mugello.

Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano: morti due operai a PalermoDue operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da un carrello di una gru mentre erano al lavoro in via Ruggero Marturano.

Temi più discussi: Castrezzato, cede il ponteggio della casa in ristrutturazione: grave un operaio di 35 anni; Pognano, cede il carrello porta cemento: grave un operaio di 57 anni; Incidenti sul lavoro tra cantieri e agricoltura: quattro vittime e dodici feriti in tutta Italia; Castrezzato, cede ponteggio: grave un muratore di 35 anni.

cede un ponteggio inCede un ponteggio in un cantiere: due operai cadono da tre metriDue operai sono rimasti feriti nel pomeriggio di martedì a Borno, in Valle Camonica, dopo il cedimento di un ponteggio all’interno di un cantiere in via Vitt ... elivebrescia.tv

cede un ponteggio inBorno, cede impalcatura: due operai cadono da tre metri d’altezzaIl 39enne e il 53enne si trovavano nel cantiere per la ristrutturazione di una casa: uno dei due è stato trasportato in elicottero al Civile, ma fortunatamente non sarebbero gravi ... giornaledibrescia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web