Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano | morti due operai a Palermo
Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da un carrello di una gru mentre erano al lavoro in via Ruggero Marturano. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di sollevamento, causando il ribaltamento del carrello e la caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.
Incidente sul lavoro in via Ruggero Marturano a Palermo: due operai sono caduti da una gru e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Uil Sicilia: "Inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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