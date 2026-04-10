Si ribalta carrello della gru e precipitano nel vuoto mentre lavorano | morti due operai a Palermo

Due operai sono deceduti a Palermo dopo essere caduti da un carrello di una gru mentre erano al lavoro in via Ruggero Marturano. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di sollevamento, causando il ribaltamento del carrello e la caduta nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare le vittime. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente.