Precipitano per due metri per un cedimento nel cantiere del viadotto | paura per due operai sulla A1

Due operai sono rimasti coinvolti in un incidente mentre si trovavano in un cantiere sulla A1, nel territorio di Barberino del Mugello. A causa di un cedimento nel cantiere, sono precipitato per circa due metri. L’incidente è avvenuto nel corso della giornata, senza che siano ancora state rese note le cause precise. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai lavoratori, le cui condizioni sono ancora da valutare. La zona è stata temporaneamente chiusa per consentire le verifiche di sicurezza.

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BARBERINO DEL MUGELLO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi (20 maggio) all’interno di un cantiere autostradale nel comune di Barberino di Mugello. L’allarme ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a stabilizzare e immobilizzare i due lavoratori su assi spinali per evitare complicazioni. Le condizioni del 41enne sono apparse subito le più gravi: l’uomo è stato preso in carico dall’equipe dell’elisoccorso regionale Pegaso e trasportato in volo, con il codice rosso, all’ospedale di Careggi a Firenze. Il collega di 45 anni, che ha riportato traumi fortunatamente meno severi, è stato invece trasferito in ambulanza, in codice giallo, al pronto soccorso del medesimo nosocomio fiorentino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Precipitano per due metri per un cedimento nel cantiere del viadotto: paura per due operai sulla A1 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Vastoweb - Tre operai precipitano in cantiere edile a San Salvo: sono gravi - (22-12-2025) Sullo stesso argomento Paura sul pilone del viadotto: cede il cemento nel cantiere, due operai cadono da due metriBarberino di Mugello (Firenze), 19 maggio 2026 – Grande paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere all’esterno... Incidente sul lavoro, cedimento in cantiere sul viadotto: due operai feritiNel pomeriggio, intorno lle 16:45, i vigili del fuoco con il supporto del nucleo volo (elicottero Drago 147 da Bologna), sono intervenuti a Barberino... Precipitano per due metri per un cedimento nel cantiere del viadotto: paura per due operai sulla A1BARBERINO DEL MUGELLO – Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi (20 maggio) all’interno di un cantiere autostradale nel comune di Barberino di Mugello. Due operai, rispettivamente di 41 e ... msn.com